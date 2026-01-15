أسعار الفضة تتجاوز 90 دولاراً للمرة الأولى والذهب قرب مستوى قياسي

كسرت الفضة حاجز 90 دولاراً للأونصة، واقترب الذهب من مستوى قياسي، مع تصاعد الهجمات على الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، والتوترات الجيوسياسية، التي أضافت جميعها زخماً لموجة الصعود القوية في المعادن النفيسة.

وارتفع المعدن الأبيض بما يصل إلى 5.3% ليلامس 91.5535 دولار للأونصة اليوم الأربعاء، في حين جرى تداول الذهب عند مستوى يقل 10 دولارات تقريباً عن ذروته التاريخية.

وجاء التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر أقل مما كان يُخشى، على الرغم من أن اقتصاديين أشاروا إلى أن البيانات تعرضت لضغط مصطنع نتيجة الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق الذي شهدته البلاد العام الماضي.

زخم قوي للمعادن النفيسة مع بداية 2026

بدأت المعادن النفيسة عام 2026 بقوة، بعد موجات صعود حادة خلال العام الماضي، مع عودة المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية إلى الواجهة، في ظل احتمال توجيه اتهام جنائي إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.