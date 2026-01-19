فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل

أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت منذ فجر اليوم بانتشار واسع في أحياء متفرقة من مدينة الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، مستهدفة خصوصًا المنطقة الجنوبية التي يقطنها نحو 50 ألف فلسطيني، موضحة أن الاحتلال منع التجول ورفع المجنزرات ووضع بوابات حديدية، محذرًا السكان من الاقتراب من الجنود، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت «السلامين»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن العملية الحالية تُعد الأكبر في الخليل منذ 12 عامًا، وتأتي ضمن جهود الاحتلال المعلنة للتخلص من ما وصفته البنى التحتية “الإرهابية”، موضحة أن قواته استخدمت مكبرات الصوت لإبلاغ السكان بهذه التحذيرات، فيما بقيت مناطق البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي تحت سيطرته الأمنية منذ اتفاق بروتوكول الخليل قبل نحو 28 عامًا.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن غالبية المدينة، بنسبة نحو 80%، تخضع للسلطة الفلسطينية من الناحية الإدارية والأمنية، فيما تمثل منطقة “اتش 2” البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي نحو 20% من مساحة المدينة، مؤكدة أن الاحتلال ركّز عمليته على المنطقة الجنوبية حيث يتواجد السلاح العشائري للفلسطينيين.