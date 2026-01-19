قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي

منار نور

أثار محمود أبو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، جدلًا واسعًا بتصريحات قوية بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، مطالبًا إياه باعتزال اللعب الدولي خلال المرحلة المقبلة.


وقال أبو الدهب، خلال مداخلة خاصة مع الإعلامي سيف:
«محمد الشناوي يجب أن يعتزل اللعب الدولي، وأداؤه ماشي على سطر وبيسيب سطر»، في إشارة منه إلى تراجع المستوى وعدم الثبات في الأداء.


وأضاف أبو الدهب أن المرحلة الحالية تتطلب منح الفرصة لحراس آخرين من أجل اكتساب الخبرات الدولية، مؤكدًا أن مصلحة منتخب مصر يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى، خاصة مع الاستحقاقات القادمة.

