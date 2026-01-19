يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي

أثار محمود أبو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، جدلًا واسعًا بتصريحات قوية بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، مطالبًا إياه باعتزال اللعب الدولي خلال المرحلة المقبلة.



وقال أبو الدهب، خلال مداخلة خاصة مع الإعلامي سيف:

«محمد الشناوي يجب أن يعتزل اللعب الدولي، وأداؤه ماشي على سطر وبيسيب سطر»، في إشارة منه إلى تراجع المستوى وعدم الثبات في الأداء.



وأضاف أبو الدهب أن المرحلة الحالية تتطلب منح الفرصة لحراس آخرين من أجل اكتساب الخبرات الدولية، مؤكدًا أن مصلحة منتخب مصر يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى، خاصة مع الاستحقاقات القادمة.