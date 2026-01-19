فى ختام التعاملات.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى

سجل سعر الدولار ارتفاع فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 19 يناير 2026، مقابل الجنيه بنحو 3 قروش للبيع والشراء، وسط صعود في أسعار العملات الاخرى أمام الجنيه.



سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 19 يناير 2026

سجل سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، في البنك المركزي: 55.06 جنيه للشراء، و55.22 جنيه للبيع،

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار، اليوم في البنك الأهلي ارتفاعاً ليصل لنحو 47.36 جنيه للشراء، ونحو 47.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي نحو 152.60 جنيه للشراء، ونحو 155.22 للبيع.



سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي ليسجل نحو 12.58 جنيه للشراء، ونحو 12.66 للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطرى، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي نحو 12.02 جنيه للشراء، ونحو 13.02 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي نحو 12.88 جنيه للشراء، ونحو 12.92 للبيع.