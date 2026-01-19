قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حصاد 2025| الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني
الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني
شيماء جمال

شهد عام 2025م نشاطًا رقميًّا وتقنيًّا واسع النطاق لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث كثّف المركز جهوده في رصد وتنسيق المحتوى الإلكتروني وتطوير آليات التواصل الرقمي، بما يضمن وصول الرسالة الوسطية للأزهر الشريف إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة، وتحصين الفضاء الإلكتروني من الأفكار المتطرفة والمغلوطة.


وبلغ إجمالي أعمال المتابعة الإلكترونية والتنسيق والنشر خلال عام 2025م عدد 84,645 عملًا ونشاطًا متنوعًا، شملت الرصد الإعلامي، التحليل الرقمي، البث المباشر، وتطوير ونشر المحتوى الديني عبر المنصات المختلفة.
وجاءت البنود التفصيلية لأعمال المتابعة والنشر الإلكتروني على النحو الآتي:
▪️ تحليل البيانات والأرشفة الإلكترونية: 19,966
▪️ النشر الإلكتروني: 19,281
▪️ التنسيق والتواصل الإلكتروني: 17,723
▪️ الصدى الإعلامي: 16,100
▪️ متابعة المحتوى الديني: 3,664
▪️ خطط وتقارير متخصصة: 439
▪️ ورش العمل الإعلامي: 355
▪️ البث المباشر: 210
▪️ الاستبانات وتقييم الأداء: 150
وتعكس هذه الإحصائيات الدور المحوري الذي يقوم به المركز في إدارة المحتوى الرقمي، حيث تصدرت عمليات تحليل البيانات والأرشفة بنحو 20 ألف عمل، مما يؤكد الاعتماد على المنهجية العلمية والتقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق المحتوى الإفتائي والدعوي.
كما أظهر الحصاد نشاطًا متميزًا في النشر والتواصل الإلكتروني، مما ساهم في تعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور، بالإضافة إلى دور المتابعة والتحليل من خلال متابعة المحتوى الديني ورصد الصدى الإعلامي لضمان دقة المعلومات المؤرشفة والمنشورة.
ويبرز الاهتمام بجودة الأداء من خلال ورش العمل الإعلامية والخطط المتخصصة والاستبانات، التي تهدف إلى التطوير المستمر لمنظومة العمل داخل المركز بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع.
ويؤكد هذا الحصاد نجاح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بناء منظومة رقمية متكاملة وقوية، قادرة على الريادة في الفضاء الإلكتروني من خلال خطاب ديني مستنير، يجسد رؤية الأزهر الشريف في مواكبة العصر وخدمة الإنسانية.

حصاد 2025م مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر الأزهر للفتوى الرسالة الوسطية للأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

الحبس 3 شهور عقوبة كل من انتفع دون وجه حق بخدمة من خدمات الاتصالات

مجلس الشيوخ

إسكان الشيوخ تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضريبة

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد