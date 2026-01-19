حصاد 2025| الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

شهد عام 2025م نشاطًا رقميًّا وتقنيًّا واسع النطاق لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث كثّف المركز جهوده في رصد وتنسيق المحتوى الإلكتروني وتطوير آليات التواصل الرقمي، بما يضمن وصول الرسالة الوسطية للأزهر الشريف إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة، وتحصين الفضاء الإلكتروني من الأفكار المتطرفة والمغلوطة.



وبلغ إجمالي أعمال المتابعة الإلكترونية والتنسيق والنشر خلال عام 2025م عدد 84,645 عملًا ونشاطًا متنوعًا، شملت الرصد الإعلامي، التحليل الرقمي، البث المباشر، وتطوير ونشر المحتوى الديني عبر المنصات المختلفة.

وجاءت البنود التفصيلية لأعمال المتابعة والنشر الإلكتروني على النحو الآتي:

▪️ تحليل البيانات والأرشفة الإلكترونية: 19,966

▪️ النشر الإلكتروني: 19,281

▪️ التنسيق والتواصل الإلكتروني: 17,723

▪️ الصدى الإعلامي: 16,100

▪️ متابعة المحتوى الديني: 3,664

▪️ خطط وتقارير متخصصة: 439

▪️ ورش العمل الإعلامي: 355

▪️ البث المباشر: 210

▪️ الاستبانات وتقييم الأداء: 150

وتعكس هذه الإحصائيات الدور المحوري الذي يقوم به المركز في إدارة المحتوى الرقمي، حيث تصدرت عمليات تحليل البيانات والأرشفة بنحو 20 ألف عمل، مما يؤكد الاعتماد على المنهجية العلمية والتقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق المحتوى الإفتائي والدعوي.

كما أظهر الحصاد نشاطًا متميزًا في النشر والتواصل الإلكتروني، مما ساهم في تعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور، بالإضافة إلى دور المتابعة والتحليل من خلال متابعة المحتوى الديني ورصد الصدى الإعلامي لضمان دقة المعلومات المؤرشفة والمنشورة.

ويبرز الاهتمام بجودة الأداء من خلال ورش العمل الإعلامية والخطط المتخصصة والاستبانات، التي تهدف إلى التطوير المستمر لمنظومة العمل داخل المركز بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع.

ويؤكد هذا الحصاد نجاح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بناء منظومة رقمية متكاملة وقوية، قادرة على الريادة في الفضاء الإلكتروني من خلال خطاب ديني مستنير، يجسد رؤية الأزهر الشريف في مواكبة العصر وخدمة الإنسانية.