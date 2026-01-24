أثناء غسل الملابس.. وفاة ربة منزل إثر صعق كهربائي بالعدوة بالمنيا

لقت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها، أثناء غسيل الملابس وملامستها غسالة الملابس أثناء تشغيلها بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً بوفاة سيدة تدعى "و. ع"، 23 سنة، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها، وجرى نقلها للمستشفى المركزي.

بسؤال أهل المتوفاة، أكدوا تعرضها لصعق كهربائي إثر ملامستها لغسالة الملابس، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

