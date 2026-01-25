تحرير 394 مخالفة وضبط كميات من السلع التموينية المدعمة في المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 394 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع الممارسات الاحتكارية أو الاستغلالية داخل الأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 224 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق مخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة الصرف أو الميزان، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 29 محضرًا تنوعت بين قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم غير الصالحة.

وفي إطار مواجهة التلاعب بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من تحرير محضرين لتجميع سلع مدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.