الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 394 مخالفة وضبط كميات من السلع التموينية المدعمة في المنيا

ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 394 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع الممارسات الاحتكارية أو الاستغلالية داخل الأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 224 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق مخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة الصرف أو الميزان، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 29 محضرًا تنوعت بين قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم غير الصالحة.

وفي إطار مواجهة التلاعب بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من تحرير محضرين لتجميع سلع مدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا محافظ المنيا تموين حملات

