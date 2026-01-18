عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ارتفعت خلال الأيام الماضية، معدلات البحث عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي، خاصة من ذوي الإعاقة وأسرهم، لمعرفة موقف الطلبات المقدمة، وموعد صدور الكارت، وأماكن الاستلام المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتيح الدولة أكثر من وسيلة رسمية للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، في إطار التيسير على المواطنين وتقليل الزحام، سواء عبر الخط الساخن، أو الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال منصة مصر الرقمية.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

ـ الاستعلام عبر الخط الساخن

يمكن الاتصال على رقم 1444، واتباع التعليمات الصوتية، ثم إدخال الرقم القومي، ليتم توضيح: «حالة الطلب - موعد إصدار الكارت - مكان الاستلام».

ـ الاستعلام من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

من خلال الموقع الرسمي للوزارة، باتباع الخطوات التالية:

ـ اختيار الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة

ـ الضغط على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ـ إدخال الرقم القومي للاطلاع على تفاصيل الطلب

ـ الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية

بعد تسجيل الدخول إلى المنصة:

ـ اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة

ـ إدخال البيانات المطلوبة

ـ عرض حالة الطلب إلكترونيًا

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على الكارت، وتشمل:

ـ المصابون بالشلل الدماغي «إعاقة حركية دائمة»

ـ حالات الشلل النصفي أو الرباعي

ـ ذوو الإعاقات الذهنية المزمنة

ـ متحدو الإعاقة السمعية أو البصرية «جزئي أو كلي»

ـ مرضى ضمور العضلات ومتلازمة داون

ـ حالات القزامة وشلل الأطفال

ـ فاقدو الأهلية

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لأول مرة

عند التقديم، يجب تجهيز المستندات التالية:

ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة 4×6

ـ بطاقة الرقم القومي «أصل وصورة»

ـ شهادة ميلاد للأطفال

ـ تقرير طبي مميكن يوضح نوع الإعاقة مدعم بالفحوصات

ـ قرار وصاية في حالة فقد الأهلية

ـ بعد التقديم، يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيا لمعرفة موعد الاستلام أو تحديث البيانات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيًا

للاستعلام عبر موقع وزارة التضامن:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارةوذلك من خلال الضغط هنــــــــــا.

ـ اختيار الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة

ـ الضغط على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

ـ الضغط على استعلام لعرض حالة الكارت ومكان الاستلام