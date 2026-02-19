نور إيهاب في لحظة مصيرية لإنقاذ دينا الشربيني بمسلسل اتنين غيرنا

تعقد عاليا (نور إيهاب) اتفاقاً مع صديقها أن تذهب مرة أخيرة مع نور (دينا الشربيني) لتصوير كواليس جلسة التصوير التي تقوم بها خارج القاهرة، على أن تترك هذا العمل تمامًا لعدم ارتياحها داخل الأجواء، لكن ما لم تعلمه عاليا هو أن تنتهي جلسة التصوير بأزمة تجعل حياة نور بين يديها، وذلك في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل اتنين غيرنا الذي يُعرض على منصة Watch It.

بعدما ذهبت عاليا إلى لوكيشن التصوير في الحلقة الماضية، تُخبر صديقها أنها لم تشعر بالارتياح أو أنها تريد مواصلة هذا العمل، لكن ولأنه مصاب إثر حادث سيارة، يطلب منها أن تذهب مع الفنانة نور إلى جلسة التصوير في السخنة، فتتفق معه عاليا أن يكون هذه آخر مرة.

أثناء تواجد عاليا مع نور، ونرى ملامح بسيطة من علاقتهما التي يبدو أنها تذهب في اتجاه جيد، تتلقى نور خبر وفاة أبيها وتذهب إلى العزاء وبرفقتها عاليا، وهناك تحدث مشاجرة بين نور وأخيها ويطردها الأخير من العزاء فتعود إلى منزلها في حالة تامة من الانهيار وهو ما يُرغم عاليا على البقاء برفقتها خاصةً بعد أن انشغلت مساعدتها الشخصية بإبنتها.

تظن عاليا أن الأمر لن يطول، وأنها ستغادر بمجرد أن تنام نور، لكن الأمور تنقلب رأسًا على عقب عندما تحاول نور الانتحار من خلال جرعة كبيرة من الأدوية، وتصبح حياتها كلها بين يدي عاليا التي تنهار عندما تراها بهذا الشكل، وتأخذها على بيتها لتحاول هي ووالدتها إنقاذ حياتها.

مسلسل اتنين غيرنا

اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج Media Hub.