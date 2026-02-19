وزيرة الإسكان تبحث معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد طاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير وعدد من مسئولي الشركة، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك ضمن لقاءاتها مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية وموقف تسليمات الوحدات السكنية للحاجزين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وأكّدت وزيرة الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، خلال اللقاء، حجم المبيعات بالوحدات التي تعمل الشركة على تسويقها بمدينة العلمين الجديدة بالحي اللاتيني، ومشروع "صواري" بالإسكندرية و"أرابيسك" بسور مجرى العيون وموقف التسليمات بكل منهم، كما استعرض مستجدات مشروعات الشركة في منطقة مارينا، ومنها “لابلاج”، و”مارينا ٨”، و”مارينا ٨ by the lake”، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، التي تُعد من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.

وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين مع أهمية الالتزام بمعايير الجودة، واستمرار الحملات التسويقية المدروسة للترويج للمشروعات وتحفيز الطلب، مع استخدام أدوات تسويقية حديثة لضمان وصول المعلومات للمواطنين بجميع الفئات، بما ينعكس إيجاباً على المدن الجديدة ومستوى الحياة فيها.