وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بعدد من المدن الجديدة بالصعيد

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تنفيذ المشروعات على أعلى مستوى، والالتزام بالخطط الزمنية للانتهاء منها، وكذا المتابعة الدورية لمختلف مراحل التنفيذ وتذليل أية تحديات تواجه الأعمال.

وفي هذا السياق، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ عدد من المشروعات في مدينة الفشن الجديدة، حيث تم مواصلة أعمال تنفيذ الطرق والمشروعات الخدمية بالمدينة، والتي تشمل أعمال المرحلة الثانية للطريق الرابط بالمرحلة العاجلة من الطريق الصحراوي الغربي، وطرق ومواقف الانتظار لمنطقة ٣٢ عمارة إسكان متميز، وجزء من طريق R4 وR5 للوصول إلى منطقة قطع الأراضي المتميزة بمدينة الفشن الجديدة، فضلاً عن تقدم أعمال تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي بالمرحلة الأولى بعدد ٤٢ فصلا، وأعمال السوق التجارية والحضانة بالمرحلة الأولى.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف عدد من المشروعات في مدينة الفيوم الجديدة، تضمنت استكمال المراحل النهائية لأعمال رصف وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائرى لمدينة الفيوم الأم، حيث يجري حالياً فرش الطبقة السطحية الأخيرة بالجزء المتقاطع مع طريق بني سويف/ الفيوم، فضلاً عن أعمال تطوير ميدان مركز المدينة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة، كما يتم فرش طبقات الأسفلت الجديدة بالمداخل والميادين الرئيسية.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تابعت الوزيرة الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير المدخل الشرقي للمدينة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، جار تنفيذ المرحلة السادسة لمشروع "سكن كل المصريين - محدودي الدخل"، المكونة من 71 عمارة، أعمال المرافق والتشطيبات، والتأكد من التزام مقاولي التنفيذ بالبرامج الزمنية المحددة، مع التشديد على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأعمال، ومشروع مرافق "150 فدانا أراضي" الأكثر تميزًا".

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف عدد من المشروعات في مدينة قنا الجديدة، تضمنت مواصلة أعمال الدفع النفقي بمنطقة التوسعات الشرقية، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا لربط المناطق الحديثة بالشبكات الرئيسية وفق أحدث النظم الفنية، إلى جانب مشروع محطة رفع المياه (البوستر) لضمان استدامة خدمات مياه الشرب ودعم خطط التوسع العمراني المستقبلي.

كما تم إطلاق التيار الكهربائي بمجمع خدمات المدينة الرئيسي، مما يعد خطوة جيدة نحو تعزيز البنية التحتية المتطورة بالمدينة، لضمان أقصى درجات الأمان والاعتمادية للمنشآت الخدمية، مما يجعل قنا الجديدة مدينة ذكية وجاهزة لاستقبال المشروعات الحيوية.