اقتصاد

وزيرة الاسكان تشدد على زيادة معدلات تسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى بجميع المشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع  تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لاستعراض جهود الشركة وخططها التسويقية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بجانب متابعة موقف المبيعات والتسليمات والتشغيل بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة.

وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الاستثمارت التي يتم ضخها بالمشروعات التنموية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، مشيرة إلى أهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، خلال الاجتماع، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، بعدد من المدن الجديدة منها "العاصمة الجديدة والشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية"، بجانب استعراض خطط الشركة للترويج والتسويق.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون تلك الوحدات، مشددة على زيادة معدلات تسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى بكافة المشروعات وفقًا لجداول زمنية، كما وجهت الوزيرة بالبدء في حملة دعائية للمشروعات خلال شهر رمضان المبارك.

الإسكان المجتمعات العمرانية سيتي إيدج المدن الجديدة

