ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الثامن عشر من فبراير، مع إحراز تقدم في ⁠المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد الآمال في تهدئة التوتر بين البلدين وقلل من مخاطر انقطاع الإمدادات من طهران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 67.57 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2% مسجلة 62.44 دولار للبرميل.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال يوم أمس الثلاثاء بعد اختتام جولة المبحاثات غير المباشرة مع أميركا إن طهران وواشنطن توصلتا ​⁠إلى ​تفاهم بشأن "مبادئ ​إرشادية" رئيسية في المحادثات الرامية إلى ‌حل نزاعهما النووي ⁠الممتد منذ فترة طويلة، لكن هذا ​لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق.

من جانبه، قال محلل الأسواق لدى آي.جي توني سيكامور، في ​مذكرة نقلتها رويترز: رغم أن حدوث انفراجة حقيقية من شأنها ⁠أن ​تخفف التوتر الجيوسياسي وقد تزيد إمدادات النفط الإيراني، فإننا ما زلنا متشككين في إمكانية تحقيق هذه النتيجة على المدى القصير.

وذكرت مجموعة الاستشارات السياسية يوراسيا جغروب في مذكرة لعملائها أمس الثلاثاء أنها ترى أن هناك احتمالا بنسبة ​65% ​أن توجه أميركا ضربات إلى إيران بحلول نهاية أبريل.

وسينصب تركيز السوق على التقارير الأسبوعية التي سيصدرها ​معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم، وإدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.

ورجح ‌محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركي الأسبوع الماضي، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.