محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
فيديو مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
المستشفيات المصرية تستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح
الكرملين: الجولة القادمة من مُحادثات السلام مع أوكرانيا مُتوقعة قريبًا
تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال
اقتصاد

فائض نفطي ضخم رغم ارتفاع الأسعار.. ووكالة الطاقة الدولية تحذر من تباطؤ الطلب

وكالات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيتباطأ هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة، متوقعة استمرار فائض كبير في السوق رغم اضطرابات الإمدادات خلال يناير.
فائض ضخم يلوح في الأفق
وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري أن يتجاوز المعروض العالمي الطلب بنحو 3.73 مليون برميل يومياً في عام 2026، وهو مستوى مماثل لتقديرات الشهر الماضي.

ويمثل هذا الفائض نحو 4% من الطلب العالمي، ما يجعله أعلى من معظم التوقعات الأخرى في السوق.


الأسعار ترتفع رغم تخمة المعروض


هذا وارتفعت أسعار النفط بنحو 14% منذ بداية العام مدفوعة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انقطاعات الإمدادات في عدد من الدول المنتجة.

وتم تداول خام برنت قرب 70 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الخميس.

وأوضحت الوكالة أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، والعواصف الثلجية، وموجات الطقس القاسي في أميركا الشمالية، إضافة إلى اضطرابات الإنتاج في كازاخستان، ساهمت في دفع السوق نحو الارتفاع مؤقتاً.

تباطؤ واضح في نمو الطلب


خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى 850 ألف برميل يومياً هذا العام، أي أقل بـ 80 ألف برميل يومياً من تقديرات الشهر الماضي، وبفارق كبير عن توقعات أوبك.

وأرجعت ذلك إلى الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، اللذين يضغطان على الاستهلاك العالمي.

زيادة الإنتاج تفوق الطلب


وفي المقابل، يواصل المعروض النمو بوتيرة أسرع، مدفوعاً بزيادة إنتاج تحالف أوبك+ منذ أبريل 2025، إلى جانب ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.

ورغم خفض توقعات نمو الإمدادات العالمية إلى 2.4 مليون برميل يومياً هذا العام، فإنها لا تزال أعلى بكثير من معدل نمو الطلب.

ارتفاع أسعار النفط وكالة الطاقة الدولية النفط عالمياً

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

الزمالك

تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفيدرالية

عبد الله السعيد وسيف الجزيري

عبد الله السعيد يهنئ سيف الجزيري بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

