ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في ظل استمرار هشاشة المحادثات الأميركية الإيرانية، فيما عززت مؤشرات على تقلص الفائض في السوق، بالتزامن مع تحسن الطلب من الهند، مكاسب الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 69.21 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6%، إلى 64.39 دولار للبرميل.

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن في تقرير إن النفط «يحتفظ بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة، ما يُبقي علاوة مخاطر مضيق هرمز مدعومة وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديد بفرض رسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الوجود العسكري الأميركي في المنطقة»، بحسب رويترز.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء إن المحادثات مع الولايات المتحدة أتاحت لطهران تقييم مدى جدية واشنطن، وأظهرت قدراً كافياً من التوافق يسمح بمواصلة المسار الدبلوماسي.

وكان دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة قد عقدوا محادثات في عُمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعد أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسطولاً في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد.

وأشار محللون في «إيه.إن.زد» إلى أنه بعد تراجع الأسعار إثر تصريح وزير خارجية عُمان بأن المناقشات المرتبطة بالمحادثات الأميركية الإيرانية مع كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين كانت مثمرة، تبددت الآمال لاحقاً في التوصل إلى حل سلمي، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا فشلت المحادثات.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات بهدف تجنب اندلاع صراع جديد.

وفي سياق متصل، أسهمت مؤشرات على تراجع الفائض في دعم أسعار الخام، بعدما استوعبت الأسواق جانباً من الكميات الفائضة المسجلة خلال الربع الأخير من عام 2025.

وقال خافيير تانج، محلل السوق في شركة «فورتيكسا»، إن «عودة النفط الخام العائم إلى مستوياته الطبيعية وارتفاع الطلب في الهند يرجحان بقاء الأسعار مدعومة على المدى القريب».

ويترقب المتعاملون صدور بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقدّر محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، فيما يُتوقع تراجع مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.3 مليون برميل، والبنزين بنحو 400 ألف برميل.