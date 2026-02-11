قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في ظل استمرار هشاشة المحادثات الأميركية الإيرانية، فيما عززت مؤشرات على تقلص الفائض في السوق، بالتزامن مع تحسن الطلب من الهند، مكاسب الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 69.21 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6%، إلى 64.39 دولار للبرميل.

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن في تقرير إن النفط «يحتفظ بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة، ما يُبقي علاوة مخاطر مضيق هرمز مدعومة وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديد بفرض رسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الوجود العسكري الأميركي في المنطقة»، بحسب رويترز.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء إن المحادثات مع الولايات المتحدة أتاحت لطهران تقييم مدى جدية واشنطن، وأظهرت قدراً كافياً من التوافق يسمح بمواصلة المسار الدبلوماسي.

وكان دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة قد عقدوا محادثات في عُمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعد أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسطولاً في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد.

وأشار محللون في «إيه.إن.زد» إلى أنه بعد تراجع الأسعار إثر تصريح وزير خارجية عُمان بأن المناقشات المرتبطة بالمحادثات الأميركية الإيرانية مع كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين كانت مثمرة، تبددت الآمال لاحقاً في التوصل إلى حل سلمي، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا فشلت المحادثات.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات بهدف تجنب اندلاع صراع جديد.

وفي سياق متصل، أسهمت مؤشرات على تراجع الفائض في دعم أسعار الخام، بعدما استوعبت الأسواق جانباً من الكميات الفائضة المسجلة خلال الربع الأخير من عام 2025.

وقال خافيير تانج، محلل السوق في شركة «فورتيكسا»، إن «عودة النفط الخام العائم إلى مستوياته الطبيعية وارتفاع الطلب في الهند يرجحان بقاء الأسعار مدعومة على المدى القريب».

ويترقب المتعاملون صدور بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقدّر محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، فيما يُتوقع تراجع مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.3 مليون برميل، والبنزين بنحو 400 ألف برميل.

أسعار النفط اليوم النفط الولايات المتحدة ارتفاع أسعار النفط

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة عملها

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الـ 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالكويت

وزير السياحة يشارك في الاجتماع الـ 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بالكويت

وزير الري يؤكد عمق علاقات التعاون الممتدة بين مصر وأوغندا

وزير الري يؤكد عمق علاقات التعاون الممتدة بين مصر وأوغندا

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد