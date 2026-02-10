النفط يحافظ على مكاسبه بدعم من التوترات في الشرق الأوسط



حافظت أسعار النفط على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما تلك المرتبطة بإيران العضو في منظمة "أوبك"، ما أعاد علاوة المخاطر إلى الأسعار.

وتداول خام "برنت" دون مستوى 69 دولاراً للبرميل بقليل، بعدما ارتفع بأكثر من 2% خلال الجلستين السابقتين، في حين استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 64 دولاراً.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت يوم الإثنين، إن على السفن التي ترفع العلم الأميركي الابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإيرانية عند عبور مضيق هرمز، وذلك رغم مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

يُعد مضيق هرمز ممراً بحرياً بالغ الأهمية لشحنات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط، إذ يربط عدداً من كبار المنتجين بالأسواق العالمية، ولا سيما في آسيا. وقد هددت طهران مراراً بإغلاق هذا الممر البحري خلال فترات التوتر الجيوسياسي، لكنها لم تُقدم فعلياً على تنفيذ هذه التهديدات.

ماذا سيحدث لأسعار النفط إذا شنت أميركا ضربة على إيران؟

مكاسب سنوية رغم مخاوف فائض المعروض

ارتفع النفط بأكثر من 10% منذ بداية العام، مع طغيان موجات التوتر الجيوسياسي المتكررة على المخاوف من فائض عالمي في المعروض قد يؤدي إلى زيادة المخزونات والضغط على الأسعار.