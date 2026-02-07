ماذا سيحدث لأسعار النفط إذا شنت أمريكا ضربة على إيران؟



يرى كثيرون أن شنّ الولايات المتحدة ماذا سيحدث لأسعار النفط إذا شنت أميركا ضربة على إيران؟ على ماذا سيحدث لأسعار النفط إذا شنت أميركا ضربة على إيران؟ أمر مُرجح، لكن ارتفاع أسعار النفط بشكلٍ دائم ليس حتمياً.

تتعدد الاحتمالات التي قد تترتب على الضربات، بدءاً من بقاء الحكومة الإيرانية أو انهيارها، وصولاً إلى ما إذا كان رد طهران رمزياً أم ذا مغزى. بعض هذه السيناريوهات فقط سيؤدي إلى اضطرابات في تدفقات الطاقة.

يتوقف ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأميركية على سلسلة من ثلاث مراحل:

نجاة من الضربة الأولى

اختيارها رداً ذا مغزى، لا مجرد رد رمزي

استهدافها للبنية التحتية النفطية أو خطوط الشحن، بدلاً من حصر الضربات على القوات الأميركية أو إسرائيل.



هناك احتمالات أخرى قد ترفع أسعار النفط. انهيار الدولة في إيران قد يُحدث فراغاً في السلطة، ما يُعطل الإنتاج. أو قد تتحول واشنطن من الضربات إلى اعتراض ناقلات النفط- وهو أمرٌ مستبعد في رأينا يُقلل الإمدادات دون حرب أوسع أو تصعيد إقليمي.

كيف ترسم إيران معادلة المخاطر في أسواق النفط العالمية؟

لكن هناك مسارات عديدة لا تؤدي إلى صدمة نفطية. قد تختار طهران ردوداً رمزية، أو قد تُضعف قدرتها على الرد. حتى أن القتال العنيف قد يبتعد عن منشآت النفط والشحن، ما يحافظ على تدفقات الطاقة المادية سليمة ويحد من رد فعل السوق.