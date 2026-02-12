ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، الثاني عشر من فبراير، وسط قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين أميركا ⁠وإيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 69.7 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% إلى 64.98 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا عند التسوية في الجلسة الماضية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.87%، فيما صعد الخام الأميركي بأكثر من 1%، إذ طغت مخاوف ⁠المستثمرين حيال ‌التوتر بين أمريكا وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية.

وصرح الرئيس ​ترامب يوم الثلاثاء بأنه يدرس ​إرسال حاملة طائرات ثانية إلى ​الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى ‌اتفاق مع إيران، ⁠في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات.

وكان دبلوماسيون أميركيون ​وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في عمان.

ولم يعلن بعد موعد ومكان الجولة التالية من المحادثات.

من جانبه، صرح ترامب بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بأنهما لم يتوصلا إلى قرار "محدد" حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، لكنه أكد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات أوبك الشهرية أمس الأربعاء، إبقاء المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالميعلى النفط عند 1.38 مليون برميل يومياً في العام الجاري، فيما توقعت نمو الطلب العالمي على الخام عند 1.34 مليون برميل يومياً لعام 2027.