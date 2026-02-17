أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لمحادثات أمريكية إيرانية في جنيف

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع مراقبة المتداولين للمخاطر الجيوسياسية قبيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران يُتوقع أن تُستأنف الثلاثاء.

تداول خام "برنت" فوق مستوى 68 دولاراً للبرميل بعد أول تراجع أسبوعي متتالٍ له هذا العام، فيما اقترب خام "غرب تكساس" الوسيط من 64 دولاراً.

ويجري "الحرس الثوري" الإيراني مناورات بحرية في "منطقة مضيق هرمز"، الممر المائي الحيوي الذي ينقل عبره نحو خُمس براميل العالم، وفقاً لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية في إيران.

تأتي هذه المناورات، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة إن تغيير النظام سيكون أفضل نتيجة لإيران، مما زاد الضغوط على طهران قبيل المفاوضات في جنيف.