قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أصغر إمام قبلة.. الطالب محمد رضا يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي
تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

تراجعت أسهم شركات الأمن السيبراني لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم /الإثنين/ في سوق الأسهم الأمريكية، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن أدوات أمنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي قد تهدد نماذج الأعمال التقليدية في القطاع.

جاء هذا التراجع بعد أن كشفت شركة «أنثروبيك»، الجمعة الماضية، عن أداة أمنية جديدة ضمن نموذجها «كلود»، في نسخة تجريبية محدودة، حيث يمكن للأداة فحص البرمجيات لاكتشاف الثغرات الأمنية واقتراح حلول لها. ومن المقرر أن تعقد الشركة عرضًا مخصصًا للشركات، غدًا /الثلاثاء/؛ للإعلان عن منتجات جديدة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وسجلت أسهم شركة «كراود سترايك» و«زسكايلر» تراجعًا بنحو 9% لكل منهما، فيما انخفض سهم «نيتسكوب» بنسبة تقارب 10%، كما تراجع سهم «سيل بوينت» بنسبة 6%، بينما انخفضت أسهم «أوكتا» و«سينتينل وان» و«فورتينت» بأكثر من 4% لكل منها، وهبط سهم «بالو ألتو نتوركس» بنسبة 2%، في حين تراجع سهم «كلاودفلير» بنحو 7%، رغم استفادته مؤخرًا من الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وانخفض صندوق «آي شيرز للأمن السيبراني والتكنولوجيا» بنحو 4%، بينما تراجع صندوق «جلوبال إكس للأمن السيبراني» إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023، ما يعكس تراجع الثقة في القطاع على المدى القصير.

وفي محاولة لطمأنة المستثمرين، قال جورج كيرتز، الرئيس التنفيذي لشركة «كراود سترايك»، إن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة تمثل تطورًا مهمًا، لكنها لا يمكن أن تحل محل المنصات الأمنية المتكاملة.

وأوضح في منشور عبر منصة «لينكد إن» أن فحص البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يغني عن وجود منصات أمنية متخصصة ومجربة قادرة على منع الهجمات الإلكترونية.

ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه قطاع الأمن السيبراني تحولًا متسارعًا مع دخول شركات الذكاء الاصطناعي بقوة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل نماذج الأعمال التقليدية في هذا المجال.

تراجعت أسهم شركات الأمن السيبراني سوق الأسهم الأمريكية أدوات أمنية جديدة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

Galaxy S26 Ultra

تسريب جديد لهاتف Galaxy S26 Ultra يكشف مفاجأة بالبطارية وسرعة الشحن

ون بلس 15s

ون بلس 15s.. هاتف صغير الحجم ببطارية عملاقة ومواصفات رائدة

إم جي

أول علامة صينية.. رقم قياسي لسيارات إم جي في أوروبا

بالصور

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي

سيارة ولي العهد ‏السعودى
سيارة ولي العهد ‏السعودى
سيارة ولي العهد ‏السعودى

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد