قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أصغر إمام قبلة.. الطالب محمد رضا يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
دينا: لبس الراقصة فيه حرمانية.. وأنا مش بفكر أعتزل
إمام بـ الأوقاف: الرزق سعي وعمل ولا يرتبط بالذكاء أو المهارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة سموحة.. كريم فؤاد يصلي العشاء والتراويح مع لاعبي الأهلي

كريم فؤاد
كريم فؤاد
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي عمرو الدردير بأخلاق نجم الاهلي كريم فؤاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

و كتب الدردير عبر فيسبوك:ما شاء الله، كريم فؤاد كان بيصلي العشاء والتراويح مع اللعيبة، وطلع ومعاه المصحف وكتاب تفسير القرآن، وحتى وهو على الدكة كان حريص يكون قريب من كلام ربنا.

و أضاف: ربنا يثبتك يا بطل، واضح إنك إنسان محترم قبل ما تكون لاعب .

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب  تشكيل الفريق لمواجهة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – بيكهام– ياسين– بلعمري

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان.

خط الهجوم: امام عاشور – بن شرقي– مروان عثمان.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 35 التي تجمع بين الأهلي وسموحة، حيث سبق وتواجها معا في 34 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 34 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 9 مباريات بينما تلقى الأهلي الهزيمة في 6 مباريات

الاهلي كريم فؤاد لاعبي الاهلي الاهلي و سموحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: نمو ملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر وإنجلترا

جانب من اللقاء

محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية

الأنبا إيلاريون

الأنبا إيلاريون يدشن مذبـ.ــحي الملاك ميخائيل والبابا كيرلس السادس بقرية أبو حمرة

بالصور

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي

سيارة ولي العهد ‏السعودى
سيارة ولي العهد ‏السعودى
سيارة ولي العهد ‏السعودى

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد