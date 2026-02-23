قبل مواجهة سموحة.. كريم فؤاد يصلي العشاء والتراويح مع لاعبي الأهلي

أشاد الإعلامي عمرو الدردير بأخلاق نجم الاهلي كريم فؤاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدردير عبر فيسبوك:ما شاء الله، كريم فؤاد كان بيصلي العشاء والتراويح مع اللعيبة، وطلع ومعاه المصحف وكتاب تفسير القرآن، وحتى وهو على الدكة كان حريص يكون قريب من كلام ربنا.

و أضاف: ربنا يثبتك يا بطل، واضح إنك إنسان محترم قبل ما تكون لاعب .

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب تشكيل الفريق لمواجهة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – بيكهام– ياسين– بلعمري

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان.

خط الهجوم: امام عاشور – بن شرقي– مروان عثمان.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 35 التي تجمع بين الأهلي وسموحة، حيث سبق وتواجها معا في 34 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 34 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 9 مباريات بينما تلقى الأهلي الهزيمة في 6 مباريات