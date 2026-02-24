قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أرقام قوية للزمالك مع معتمد جمال قبل صدام الجولة 19 بالدوري

معتمد جمال
معتمد جمال
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض اختبار جديد في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفًا على فريق زد إف سي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، في مواجهة يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتفاضته المحلية.

أرقام الزمالك مع معتمد جمال

يخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت القيادة الفنية لـ معتمد جمال، الذي نجح في إعادة الاتزان للفريق خلال الفترة الأخيرة. وخاض الفريق تحت قيادته 18 مباراة في الدوري، حقق خلالها 12 انتصارا وتعادل في مباراتين بينما تلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا مقابل استقبال 12 هدفًا، في مؤشر واضح على التحسن الدفاعي والهجومي معًا.

سلسلة انتصارات تعيد الثقة

وكان آخر انتصارات الزمالك الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، ليؤكد الفريق جدارته ويواصل سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري، عقب فترة من تذبذب المستوى والنتائج، في ظل ظروف صعبة مر بها النادي، أبرزها عدم الاستقرار الإداري وإيقاف القيد.

وانطلقت سلسلة الانتصارات من مواجهة طلائع الجيش، ثم التفوق على بتروجيت، أعقبها الفوز على كهرباء الإسماعيلية في مباراة شهدت غزارة تهديفية، ثم تخطي سموحة، وصولًا إلى الانتصار الأخير أمام حرس الحدود.

بداية قوية في مهمة مؤقتة

وتولى معتمد جمال المهمة الفنية يوم 7 يناير الماضي كمدرب مؤقت خلفًا لـ أحمد عبد الرؤوف في توقيت بالغ الصعوبة، إلا أنه تمكن من فرض بصمته سريعًا، وقدم تجربة مميزة فاقت توقعات الكثيرين خاصة أنه سبق له قيادة الفريق في فترة سابقة بين نوفمبر 2023 وفبراير 2024.

ويدخل الزمالك مواجهة زد إف سي بطموح مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة، حيث لم يعد هناك مجال لإهدار النقاط في سباق المنافسة.

الزمالك معتمد جمال مدرب الزمالك الزمالك وزد زد الدوري المصري

