مراد مكرم يودّع CBC برسالة مؤثرة ويعلن انتهاء تعاقده

أعلن الفنان والإعلامي مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انتهاء تعاقده مع شبكة قنوات CBC، بعد سنوات من العمل المشترك.

وقال مراد مكرم في منشوره إن قرار الرحيل لم يكن سهلًا، مؤكدًا أن شبكة CBC لم تكن مجرد جهة عمل، بل مثّلت له “البيت الثاني”، لما وجده داخلها من دعم واحترام وروح عائلية بين جميع العاملين.

ووجّه مراد مكرم الشكر لكل من عمل معهم داخل الشبكة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، من إدارات، وفِرق إعداد وإخراج وإنتاج، بالإضافة إلى زملائه الإعلاميين، مؤكدًا أن التجربة كانت محطة مهمة في مسيرته المهنية، تعلّم خلالها الكثير.

وأضاف أنه يغلق صفحة مهمة من حياته المهنية وهو ممتن لكل لحظة قضاها، مشيرًا إلى أنه يتطلع للمرحلة المقبلة بخبرة أكبر وهدوء وثقة.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للشبكة ولكل من شاركه الرحلة، مع وعد بلقاء وخطوة جديدة قريبًا