رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
فن وثقافة

مراد مكرم يودّع CBC برسالة مؤثرة ويعلن انتهاء تعاقده

مراد مكرم
مراد مكرم
يارا أمين

أعلن الفنان والإعلامي مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انتهاء تعاقده مع شبكة قنوات CBC، بعد سنوات من العمل المشترك.

وقال مراد مكرم في منشوره إن قرار الرحيل لم يكن سهلًا، مؤكدًا أن شبكة CBC لم تكن مجرد جهة عمل، بل مثّلت له “البيت الثاني”، لما وجده داخلها من دعم واحترام وروح عائلية بين جميع العاملين.

ووجّه مراد مكرم الشكر لكل من عمل معهم داخل الشبكة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، من إدارات، وفِرق إعداد وإخراج وإنتاج، بالإضافة إلى زملائه الإعلاميين، مؤكدًا أن التجربة كانت محطة مهمة في مسيرته المهنية، تعلّم خلالها الكثير.

وأضاف أنه يغلق صفحة مهمة من حياته المهنية وهو ممتن لكل لحظة قضاها، مشيرًا إلى أنه يتطلع للمرحلة المقبلة بخبرة أكبر وهدوء وثقة.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للشبكة ولكل من شاركه الرحلة، مع وعد بلقاء وخطوة جديدة قريبًا

مراد مكرم الفنان مراد مكرم cbc قناة cbc قنوات cbc

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

إحدى مراكز تحفيظ القرآن

الأوقاف: استمرار الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

