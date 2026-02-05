رمضان 2026.. عرض مسلسل «على قد الحب» بقناة الفجيرة

أعلنت قناة الفجيرة عن عرض المسلسل المصري "على قد الحب"، من بطولة الفنانة نيللي كريم.

فريق العمل:

يشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

العمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم، وإﺧﺮاﺝ خالد سعيد.



قصة المسلسل:

تدور أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، حيث يركز على العلاقات العائلية بتفاصيلها المعقدة، في تجربة ينتظر أن تحجز مكانها بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية.