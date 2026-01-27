وائل جسار يشوّق جمهوره لحفل عيد الحب بدار الأوبرا

حرص الفنان اللبناني وائل جسار على تشويق جمهوره لحفله الغنائي المنتظر بمناسبة عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 12 فبراير على مسرح دار الأوبرا المصرية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

وكتب وائل جسار رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام«جمهورى العزيز بكل الحب والتقدير بدعوكم للاحتفال بعيد الحب معايا فى دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير هتكون ليلة مليانة بالمشاعر الحلوة والفن الأصيل لنخلق سوا ذكريات ما بتنتسى».



وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.