منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
تقارير رقابية: قيادات في وزارة الزراعة صرفت رواتب لـ أسماء وهمية| تفاصيل
فن وثقافة

وائل جسار يشوّق جمهوره لحفل عيد الحب بدار الأوبرا

منار نور

حرص الفنان اللبناني وائل جسار على تشويق جمهوره لحفله الغنائي المنتظر بمناسبة عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 12 فبراير على مسرح دار الأوبرا المصرية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

وكتب  وائل جسار رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام«جمهورى العزيز بكل الحب والتقدير بدعوكم للاحتفال بعيد الحب معايا فى دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير هتكون ليلة مليانة بالمشاعر الحلوة والفن الأصيل لنخلق سوا ذكريات ما بتنتسى».


من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

وائل جسار حفل عيد الحب دار الأوبرا

