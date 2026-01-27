طرح فيلم crime 101 بالسينمات فبراير المقبل

تطرح الشركة المنتجة لفيلم CRIME 101 من إخراج بارت لايتون ، البوستر الدعائي له، تمهيدًا لطرحه في السينمات.

ابطال الفيلم:

الفيلم من بطولة كريس هيمسورث و مارك روفالو و هالي بيري و باري كيوغان و مونيكا باربارو.

موعد عرض الفيلم:



والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 13 فبراير القادم، بتقنية ال i max، حيث يعد واحد من الاعمال المنتظر عرضها.

قصة العمل:



تدور أحداث العمل ، تدور في اطار اجتماعي تشويقي حول قصة لص غامض يخطط لأخر سرقة في مسيرته، حيث يلتقي بسمسارة تأمينات فقدت شغفها بالحياة، وبينما تتشابك مصائرهما في مغامرة محفوفة بالمخاطر، يلاحقهما محقق عازم على إفشال خططهما.