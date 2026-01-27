قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص

ياسر الطوبجي
ياسر الطوبجي
أحمد إبراهيم

كشفت زوجة الفنان ياسر الطوبجي تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن نقل إلى المستشفى وهو يجري حاليا عملية جراحية دقيقة فى المعدة. 

وقالت زوجة ياسر الطوبجي فى تصريح خاص لصدى البلد: الفنان يجري عملية جراحية حاليا داخل غرفة العمليات وهي عملية دقيقة فى المعدة. 

وفضلت زوجة ياسر الطوبجي عدم الكشف عن طبيعة المرض الذى أصابه مؤكدة أن من الأفضل الانتظار حتى انتهاء العملية والاطمئنان على حالة زوجها على أن يقوم بالكشف عن طبيعة مرضه حال رغبته فى فعل ذلك. 

ياسر الطوبجي يكشف عن تفاصيل أعماله 

من ناحية أخرى عبر الفنان ياسر الطوبجي، عن حبه للتمثيل عن المسرح الكوميدي، موضحا أن الكوميديا هو أحد نعم الله على الإنسان حيث يقوم بإدخال السرور و البهجة على قلوب البشر، و هي من أصعب أنواع التمثيل.

وأشار "ياسر الطوبجي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن ممثل الكوميديا من أوى أنواع الممثلين من وجهة نظره، و قادر على التحكم بباقي أنواع التمثيل.

وأوضح “ ياسر الطوبجي”، أن أسهل شخص يؤثر في المتفرجين و يجعلهم يبكون هو الممثل الكوميدي عندما يقوم بمشهد تراجيدي، مؤكدا على أهمية الكوميديا و صعوبة تأديتها خاصة لأن الشعب المصري بطبيعته ضاحك و روحه مرحة فيصعب إضحاكه.

وأفصح الفنان ياسر الطوبجي، عن أخر أعماله الفنية التي يقوم بها حاليا مع كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي و مي كساب و غيرهم من الفنانين، و قاموا بإنهاء تصويره الأمس بجبل المقطم، معبرا عن سعادته و متعته بالعمل معهم.

ياسر الطوبجي الفنان ياسر الطوبجي أعمال ياسر الطوبجي أفلام ياسر الطوبجي مرض ياسر الطوبجي

