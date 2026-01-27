محمد عبد الرحمن حماقي: مسلسل بيت بايا يعتمد على توليفة كوميدية إنسانية.. خاص

كشف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي سر تحمسه الى تولي مسئولية إخراج مسلسل “بيت بابا” الذى يعرض حاليا ويقوم ببطولته محمد محمود ومحمد أنور.

وقال محمد عبد الرجمن حماقي فى تصريح خاص لصدى البلد : كنت سعيدا جدا بردود الفعل التي وصلتنا منذ عرض الحلقات الأولى، لأنها جاءت معبرة عن تفاعل حقيقي مع الأحداث والشخصيات، والجمهور تواصل مع العمل بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بالنسبة لي أهم مؤشر على نجاح أي تجربة فنية.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

“بيت بابا”، عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال.

ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ.