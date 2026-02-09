قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
محبوبة الجماهير.. مازدا تودع أشهر سيارة كروس أوفر لديها

بعد رحلة استمرت لأكثر من 10 سنوات في الأسواق العالمية، أعلنت شركة مازدا رسميًا عن إيقاف إنتاج طرازها الكروس أوفر الأصغر "CX-3" في اليابان بنهاية الشهر الحالي.

تأتي هذه الخطوة في وقت أبكر مما كان متوقعًا، حيث كانت التقارير السابقة تشير إلى استمرار الإنتاج حتى مارس المقبل. ويعد هذا الطراز، الذي ظهر لأول مرة في عام 2015، أحد أكثر الوجوه المألوفة في تشكيلة مازدا، إلا أن نية الشركة لتحديث أسطولها جعلت رحيلها أمرًا حتميًا لتفسح المجال لأجيال أكثر تطورًا.

نهاية مبكرة لإنتاج طراز CX-3 في اليابان

أكد الموقع الرسمي لشركة مازدا في اليابان أن إنتاج النسخ المخصصة للسوق المحلي سيتوقف تمامًا خلال أيام. 

ورغم أن البيان لم يشر صراحة إلى مصير خطوط الإنتاج المخصصة للأسواق العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التوقف العالمي لن يتأخر كثيرًا. 

يعكس هذا القرار رغبة العلامة اليابانية في تركيز مواردها على فئات الكروس أوفر الأحدث التي تلاقي طلبًا متزايدًا، خاصة مع تغير معايير الانبعاثات وتفضيلات المستهلكين في عام 2026.

تكهنات حول خليفة جديد تحت اسم CX-20

تشير تسريبات قوية من داخل الصناعة إلى أن مازدا لا تنوي ترك هذا القطاع فارغًا، حيث يتم التحضير لإطلاق بديل يحمل اسم "CX-20". 

ومن المتوقع أن يأتي الطراز الجديد بتصميم عصري يتبنى لغة "كودو" المحدثة، مع تزويده بأنظمة دفع هجينة متطورة وتقنيات أمان ذكية. 

هذا التحول سيعزز من قدرة مازدا على منافسة السيارات الأوروبية والصينية في فئة الكروس أوفر المدمجة، التي تشهد صراعًا تقنيًا محتدمًا في الوقت الراهن.

مصير مجهول لسيارة مازدا 2 في عام 2026

لا يتوقف قطار التغيير عند "CX-3" فقط، بل تمتد التوقعات لتشمل سيارة الهاتشباك الصغيرة "مازدا 2"، والتي تشير تقارير إلى احتمال إنهاء إنتاجها أيضًا خلال العام الحالي. 

يبدو أن مازدا تخطط لإعادة هيكلة شاملة لسياراتها الصغيرة، والاعتماد على منصات جديدة تدعم المحركات الكهربائية والهجينة بشكل أفضل. 

يتماشى هذا التوجه مع استراتيجية الشركة للتحول نحو الاستدامة مع الحفاظ على متعة القيادة التي اشتهرت بها.

