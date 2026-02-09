بهاء سلطان يغني تتر مسلسل "سوا سوا" في رمضان 2026

في خطوة تضيف زخمًا كبيرًا للعمل قبل انطلاق عرضه، يشارك النجم بهاء سلطان بصوته في غناء تتر مسلسل "سوا سوا" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ليمنح العمل دفعة وجدانية خاصة، خصوصًا مع الطابع الإنساني والاجتماعي الذي يحمله المسلسل.

مسلسل "سوا سوا" يتكوّن من 15 حلقة، ما يجعله من الأعمال المكثفة التي تعتمد على إيقاع سريع وأحداث مركزة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج صباح إخوان صادق الصباح.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، شريف الدسوقي، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

العمل يقدم معالجة اجتماعية إنسانية قريبة من الجمهور، خاصة مع وجود كتيبة تمثيلية متنوعة تجمع بين الخبرة والشباب، وهو ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين العمق والواقعية.