معروفة بأهلويتها.. رأي حاسم من ندى بسيوني على أزمة إمام عاشور| خاص

كشفت الفنانة ندى بسيوني ، عن رأيها فى أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، التى تسببت فى تغريمه مليون ونصف جنيه وإيقافه 4 مباريات بعد اختفائه قبل مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقالت ندى بسيوني ، المعرفة بأهلويتها فى ندوة صدى البلد : أرى أن إمام عاشور من اللاعبين المميزين فى خط وسط النادي الأهلي إن لم يكن أميزهم، ولكنه أخطأ فى حق النادي الأهلي خاصة أنه اختفى وكان الأهلي على اعتاب مباراة مهمة.

وأضافت ندى بسيوني : إمام من نجوم الفريق رغم إنه يحصل على راتب أقل من نجوم آخرين يلعبون بجواره ، وأنا مع العقوبة التى حصل عليها إمام ، ولكن ضد إيقافه لأن هذا أفقدنا لاعبا مهما فى هذه الفترة الصعبة التى يشهد الفريق زحام مباريات.

أحدث أعمال ندى بسيوني

انتهت الفنانة ندى بسيوني، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “كابتن ندى”، فى تجربة جديدة لها بعيدا عن التمثيل.

أغنية ندى بسيوني

الجديدة من كلمات محمد على هاشم، ومن توزيع شريف منير الوسيمي.

ونشرت ندى فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، ومن المفترض أن تعرض ضمن حلقات برنامجها الجديد “رحلة ندى”.