بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
أخبار البلد

وزير الزراعة: إعادة إعمار محطة الشيخ زويد هي رسالة للعالم أجمع بأن سيناء طوت صفحة الإرهاب للأبد

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

وضع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، حجر الأساس لأعمال إعادة تأهيل وإعمار محطة بحوث الصحراء بمدينة الشيخ زويد، بهدف عودة الروح لواحد من أهم الصروح العلمية والبحثية في شبه جزيرة سيناء، في خطوة تجسد إرادة الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير.

وتأتي أعمال إعادة الإعمار، التي تنفذها شركة المقاولون العرب، لتمحو آثار التخريب والدمار التي طالت المحطة خلال فترات الاضطراب الماضية والتي شهدتها مدينة الشيخ زويد، والأعمال الإرهابية في الماضي.

وتبلغ مساحة المحطة 18 فداناً، وتعد من المحطات الرئيسية لمركز بحوث الصحراء في سيناء، وتضم "بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية".

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إعادة إحياء هذه المحطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بوضع سيناء على خارطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن تلك الخطوة تعد ترسيخ لوجود الدولة العلمى والخدمي في قلب سيناء.

وشدد فاروق على أهمية أن تعود تلك المحطة لسابق عهدها، ككيان تفخر به وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء،  لتكون الذراع الفني للوزارة لدعم المزارع السيناوي، وتوفير الشتلات والأصول الوراثية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتعود المحطة مركزاً هاما للبحوث المناطق ذات الطبيعة الصحراوية.

واضاف الوزير أن اعادة إعمار محطة الشيخ زويد، هي رسالة للعالم أجمع بأن سيناء قد طوت صفحة الإرهاب وبدأت عصر البناء الفعلي، في إطار الرؤية السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفاً أن الوزارة تضع نصب أعينها تحويل نتائج الأبحاث العلمية في "بنك الجينات" إلى واقع ملموس يزيد من إنتاجية الفدان في الأراضي الصحراوية. 

وشدد فاروق على أن المزارع السيناوي هو شريك في التنمية، وان ما تقدمه له الدولة المصرية اليوم، هو جزء بسيط من حقوقهم، كما ان وزارة الزراعة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان استدامة مشروعاتهم الزراعية.

من جانبه ثمن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، جهود وزارة الزراعة بشمال سيناء ، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل علي كافة الاستراتيجيات في توقيت واحد، حيث أنه خلال تدشين إعادة تأهيل المحطة ، يجري إستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية ، وإدخال المساعدات إلي القطاع.

وفي كلمته خلال مراسم، احتفالية تدشين مشروع إعادة تأهيل المحطة، بحضور قيادات وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، ومحافظة شمال سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وشيوخ وعواقل سيناء،  أوضح  الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الأهمية الاستراتيجية للمحطة، وجهود إعادة تأهيلها، حيث تضم أول بنك جينات للصحارى المصرية، حيث يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي وحفظ التنوع البيئي.

وأشار إلى أن تلك الخطوة من شأنها إعادة ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع المحلي، فضلا عن تقديم حلولاً زراعية مستدامة لأهالي سيناء، لافتا إلى أن محطة الشيخ زويد، تعد المحطة الرئيسية لمركز بحوث الصحراء في محافظة شمال سيناء، وأحد الركائز الأساسية للعمل البحثي بالمحافظة، حيث يمتلك مركز بحوث الصحراء عدد 11 محطة بحثية على مستوى الجمهورية، من بينها 5 محطات بحثية بسيناء، بالإضافة إلى 3 مراكز للخدمات الزراعية التنموية المتكاملة بسيناء، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في خطط البحث العلمي والتنمية الزراعية المستدامة.

وتفقد الوزير والمحافظ ومرافقيهم، المحطة، وبعض الصوب الزراعية بها، فضلا عن بعض نماذج منتجات مركز بحوث الصحراء، والمنتجات السيناوية، كما تم الاستماع الى شرح وافي للأعمال المقرر تنفيذها لإعادة تأهيل المحطة.

ووزع وزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء، بعض من هدايا وزارة الزراعة، والمنتجات الغذائية المتنوعة، على أهالي المنطقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفي إطار جهود الوزارة في هذا الشأن، كما أهدى المحافظة كميات من المنتجات المختلفة، من بينها بيض المائدة والدواجن، وبعض السلع الغذائية، لتوزيعها على أبناء وأهالي الشيخ زويد، فضلا عن بعض المنح العينية والتنموية مباشرة على مزارعي المنطقة.

كما تم توزيع شتلات من اللوز والزيتون، لأهالي الشيخ زويد والمزارعين، فضلا عن توزيع نماذج دواجن لدعم الأسر الريفية، إضافة الى تسليم محطة تحلية مياه ورشاشات ظهرية لخدمة العمليات الزراعية.

ومن جانبهم أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء وأعضاء البرلمان على دعمهم الكامل لجهود الدولة، معتبرين أن عودة محطة بحوث الصحراء للعمل هي انتصار جديد يضاف لسجل الانتصارات على أرض الفيروز.

ورافق وزير الزراعة كلا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدى عبد الله المستشار الفني للوزير، الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من قيادات الوزارة والمركز.

