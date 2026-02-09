قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
لتحصين انتخابات المهندسين.. ننشر تفاصيل مذكرة محمد عبد الغني لرئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الديب أبوعلي

تقدّم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنها “تستهدف تحصين نزاهة انتخابات نقابة المهندسين المقبلة”، حيث أعرب خلالها عن قلقه البالغ من أن يسعى هذا العدد الكبير من رؤساء المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الذين ترشحوا بكثافة وبصورة متزامنة، لتكرار استغلال موارد الشعب التي تحت أيدي هيئاتهم للتأثير السلبي على إرادة الناخبين من المهندسين؛ إذ إن العودة لهذه الممارسات يترتب عليها مخاطر تمس حياد العملية الانتخابية وسلامتها.

وأكد عبد الغني أن هذا التواجد الكثيف للمسؤولين التنفيذيين مع السوابق السلبية يثير مخاوف حقيقية من استغلال النفوذ الإداري وموارد الدولة للتأثير على إرادة المهندسين، بما يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وتضمنت المذكرة عرضًا لوقائع ومخاوف مستندة إلى تجارب انتخابية سابقة، حذّر خلالها عبد الغني من احتمالية اللجوء إلى أساليب الحشد القسري للمهندسين العاملين بتلك الجهات، عبر استخدام موارد الشعب بتسخير الأتوبيسات والمرافق الحكومية لنقلهم إلى مقار اللجان، أو ممارسة ضغوط إدارية من خلال إدارات الموارد البشرية لضمان الحضور والتصويت لقوائم بعينها، سواء بدافع الترغيب أو تحت وطأة التهديد. كما نبه إلى خطورة عودة ممارسات مرفوضة، من بينها إجبار بعض الناخبين من المهندسين على تصوير بطاقات الاقتراع، مؤكدًا أن مثل هذه الأساليب – حال وقوعها – تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ حرية الاختيار، والتفافًا على التوجيهات الواضحة بضرورة احترام إرادة المواطنين.

وفي تصريح له تعليقًا على المذكرة، حذّر الدكتور محمد عبد الغني مما وصفه بـ"الحراسة المقنّعة"، معتبرًا أن تحويل نقابة المهندسين إلى كيان يُدار بعقلية حكومية أو يُستخدم كامتداد وظيفي لبعض المواقع التنفيذية، يشكل خطرًا حقيقيًا على استقلال النقابة ودورها التاريخي. وأكد أن مهنة الهندسة لا يمكن أن تُدار بمنطق التعليمات الوظيفية أو جداول الحضور والانصراف، وأن كرامة المهندس المصري تفرض وجود نقابة مستقلة يقودها متفرغون للعمل النقابي، يمتلكون رؤية وبرنامجًا واضحًا للدفاع عن حقوق أعضائها.

وناشد عبد الغني رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الكفيلة بضمان حياد أجهزة الدولة الكامل، ومنع استخدام أي موارد أو مقرات أو وسائل حكومية في الدعاية أو الحشد الانتخابي، حفاظًا على نزاهة الانتخابات وصونًا لاستقلال القرار النقابي. كما دعا جموع المهندسين إلى اليقظة والمشاركة الإيجابية والواسعة، باعتبارها الضمانة الحقيقية لفرض الإرادة الحرة، واختيار من يمثلهم بكفاءة ونزاهة، بما يليق بمكانة نقابة المهندسين وتاريخها.

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

