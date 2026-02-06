قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
أخبار البلد

التعليم العالي: الجامعات أنهت استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب بالفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات والمعاهد أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال 4 ملايين طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026، مشيرًا إلى جاهزية الجامعات والمعاهد لبدء الدراسة ومتابعة انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ويشمل الاستعداد توفير البيئة التعليمية المناسبة، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية، بما يضمن بدء العملية التعليمية بشكل سلس.

كما تولي الجامعات والمعاهد اهتمامًا خاصًا بصحة وسلامة الطلاب، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل المنشآت الجامعية، إلى جانب متابعة انتظام أعضاء هيئة التدريس والإداريين لضمان تقديم الخدمات التعليمية بكفاءة.

وأكدت الوزارة أن الجامعات والمعاهد تعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الدعم اللازم للطلاب في جميع التخصصات، مع تعزيز الخدمات الإرشادية والأكاديمية لمساعدتهم على تحقيق النتائج الأكاديمية والمهنية المأمولة.

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي

