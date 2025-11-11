مدبولي: مصر من أرخص الدول الإفريقية في تقديم خدمات الإنترنت.. ونسعى لتوصيلها لكل قرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تصدرت إفريقيا في جودة خدمات الإنترنت لمدة خمس سنوات متتالية، مؤكّدًا حرص الدولة على مضاعفة سرعات الإنترنت من خلال طرح ترددات جديدة.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة تدعم توفير الإنترنت الثابت في المنازل، وتسعى للوصول بهذه الخدمة إلى كل قرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مصر تُعد من أرخص الدول الإفريقية في تقديم خدمات الإنترنت.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على بناء شبكة شاملة على مستوى الجمهورية لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة إنترنت ممكنة، بما يعكس التقدم التكنولوجي ويعزز التنمية الرقمية في مصر.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن صناعة التعهيد في مصر تحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أن هذه الصناعة التابعة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة في صناعة التعهيد، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات يسهم في نمو حجم الصادرات والخدمات الرقمية، وتنافسية الدولة المصرية في العديد من الأسواق.