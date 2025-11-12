قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
محمد صلاح: شيكو بانزا ليس على مستوى الزمالك.. و«عبدالرؤوف» تولى المهمة في ظروف صعبة
لماذا يزداد الإقبال على التصويت بانتخابات النواب في المناطق غير الحضارية؟.. «الشناوي» يجيب
الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية متجهة إلى موسكو
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة
خروج تاريخي للجواز الأمريكي من قائمة «الأقوى عالميًا».. و«باسبور» عربي يُحقق إنجازًا غير مسبوق
حسين الشحات يُوجّه رسالة لـ أكرم توفيق.. ماذا قال؟
وليد عبداللطيف: استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك «صعب».. والحل في الأجنبي
بعد انتهاء التصويت.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والإعادة في انتخابات النواب 2025
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
دعاء الفجر المستجاب لمن يطلب خيري الدنيا والآخرة.. ردده بقلب خاشع
مدبولي: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت وثاني أرخص دولة في تكلفة الخدمة بالقارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت وثاني أرخص دولة في تكلفة الخدمة بالقارة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتصدر قارة أفريقيا في سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، مضيفًا: "نحن الآن في مكانة جيدة ولدينا الطموح بمضاعفة السرعات والطاقات خلال الفترة المقبلة".

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده، الثلاثاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن الدولة تدعم الإنترنت الثابت في المنازل بشكل كبير، موضحًا أن مصر تعد ثاني أرخص دولة أفريقيًا في تكلفة الخدمة، رغم كونها الأسرع على مستوى القارة.

ولفت إلى أهمية توصيل الخدمة لكل القرى والمناطق، حيث تُستبدل الخطوط النحاسية القديمة بكابلات الفايبر ضمن مشروعات "حياة كريمة" حتى يتمتع أي بيت مصري في أي قرية بأفضل خدمة فى هذا المجال. 

وفيما يخص الخدمات الرقمية، قال مدبولي إن منصة "مصر الرقمية" تشمل أكثر من 200 خدمة، مؤكدًا ضرورة زيادة وعي المواطنين للحصول على هذه الخدمات عبر المنصات بدلًا من التوجه لمقرات الجهات الحكومية، مشيرًا إلى توجيهه وزير الاتصالات لتطبيق خطة تجعل بعض الخدمات متاحة فقط عبر المنصات الرقمية قريبًا.
وعن القطاع السياحي، أوضح مدبولي أن تحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح يتطلب إضافة نحو 240 إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لأكثر من نصف مليون غرفة، مؤكدًا دعم الدولة للقطاع الفندقي من خلال مبادرات تمويلية وتسهيل تحويل المباني السكنية إلى فنادق، خاصة في القاهرة والمدن الكبرى.

وأضاف أن هناك خطة لتوزيع الغرف الجديدة على مختلف المناطق السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع توسعة المطارات، مشيرًا إلى إنشاء صالة رابعة في مطار القاهرة الدولي بحجم الطاقة الاستعابية للصالات الثلاث الحالية مجتمعة لتعزيز القدرة على استقبال المزيد من الرحلات السياحية الدولية.

مصر أفريقيا مجلس الوزراء سرعة الإنترنت تدعم الإنترنت الثابت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

مصطفي مدبولي

3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

ترشيحاتنا

بيزيرا

والد خوان بيزيرا يوضح سبب عدم سلام نجله على وزير الرياضة ومحمد يحيى في مراسم السوبر

الإسماعيلي

محمد رائف: مهمتنا تطوير الإسماعيلي ووضعه على الطريق الصحيح

أحمد شوبير

مش سهلة.. شوبير يعلق على مباراة منتخب مصر للناشئين أمام سويسرا

بالصور

أخطاء يومية تدمر مناعة طفلك .. احترس من الوقوع فيها

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

مشروبات صباحية تساعدك على التحكم في ضغط الدم .. دراسات تؤكد فعاليتها

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم

طرق آمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل.. حلول فعالة

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد