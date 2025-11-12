مدبولي: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت وثاني أرخص دولة في تكلفة الخدمة بالقارة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتصدر قارة أفريقيا في سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، مضيفًا: "نحن الآن في مكانة جيدة ولدينا الطموح بمضاعفة السرعات والطاقات خلال الفترة المقبلة".

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده، الثلاثاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن الدولة تدعم الإنترنت الثابت في المنازل بشكل كبير، موضحًا أن مصر تعد ثاني أرخص دولة أفريقيًا في تكلفة الخدمة، رغم كونها الأسرع على مستوى القارة.

ولفت إلى أهمية توصيل الخدمة لكل القرى والمناطق، حيث تُستبدل الخطوط النحاسية القديمة بكابلات الفايبر ضمن مشروعات "حياة كريمة" حتى يتمتع أي بيت مصري في أي قرية بأفضل خدمة فى هذا المجال.

وفيما يخص الخدمات الرقمية، قال مدبولي إن منصة "مصر الرقمية" تشمل أكثر من 200 خدمة، مؤكدًا ضرورة زيادة وعي المواطنين للحصول على هذه الخدمات عبر المنصات بدلًا من التوجه لمقرات الجهات الحكومية، مشيرًا إلى توجيهه وزير الاتصالات لتطبيق خطة تجعل بعض الخدمات متاحة فقط عبر المنصات الرقمية قريبًا.

وعن القطاع السياحي، أوضح مدبولي أن تحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح يتطلب إضافة نحو 240 إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لأكثر من نصف مليون غرفة، مؤكدًا دعم الدولة للقطاع الفندقي من خلال مبادرات تمويلية وتسهيل تحويل المباني السكنية إلى فنادق، خاصة في القاهرة والمدن الكبرى.

وأضاف أن هناك خطة لتوزيع الغرف الجديدة على مختلف المناطق السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع توسعة المطارات، مشيرًا إلى إنشاء صالة رابعة في مطار القاهرة الدولي بحجم الطاقة الاستعابية للصالات الثلاث الحالية مجتمعة لتعزيز القدرة على استقبال المزيد من الرحلات السياحية الدولية.