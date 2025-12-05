بتكلفة 600 ألف جنيهاً.. محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ومدينة الفشن في افتتاح مسجد " التوبة"بعد تطويره ورفع كفاءته

أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن مدحت صلاح في افتتاح "مسجد التوبة" بمدينة الفشن وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد"بعد صيانته وتطويره"على مساحة 250م2،بتكلفة 600 ألف جنيه تقريباً ،وذلك في حضور الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية ،الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف ومفتشى الإدارة ،الأستاذ أشرف حمزاوى ، الأستاذ ضياء الدين إبراهيم نائبي رئيس المركز ، الأستاذ شعبان حمدان سكرتير المركز، الأستاذحيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،