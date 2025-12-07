محافظة الجيزة: إزالة تعديات المقاهي والباعة على حرم الطريق العام بالمريوطية فيصل

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملة التي نفذها حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بطريق المريوطية فيصل وذلك في استجابة سريعة لشكاوى الأهالي وتضررهم من تعديات بعض المقاهي والكافيهات على حرم الطريق العام.

شهدت الحملة التعامل مع عدد من المخالفات المتنوعة، شملت إدارة منشآت بدون تراخيص والتعدي على الشارع العام، مما تسبب في إعاقة حركة المارة، إلى جانب ما تُحدثه بعض المنشآت غير المرخصة من ضوضاء وإزعاج للسكان.

وتمكنت أجهزة حي الهرم خلال الحملة من غلق منشآت مخالفة، وتحرير محاضر بيئية ضد غير الملتزمين، إضافة إلى رفع 700 حالة إشغال للباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات المخالفة التي احتلت أجزاء من نهر الطريق بصورة تعوق الحركة المرورية.