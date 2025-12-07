سكرتير عام محافظة الجيزة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة والتصالح

ترأس محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اجتماعاً لبحث نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق المستهدفات بما يعود بالنفع على المواطنين وكذلك موقف التقنيين ونسب البت فى الطلبات المقدمة وملف التصالح في مخالفات البناء.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وطلبات التقنين.

ووجه السكرتير العام مسئولي الأحياء والمراكز بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة مع التأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تطرق الاجتماع الي متابعة نسب الإنجاز في ملف التصالح علي مخالفات البناء.

والتي شدد خلالها السكرتير العام على أهمية سرعة إنجاز الملفات والالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حق الدوله وعدم الإخلال به.

حضر الاجتماع سكرتير العموم في الأحياء والمراكز والمدن ومدير مديريات الإسكان والطرق والمكتب الهندسي ومدينة الجيزة.