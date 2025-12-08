ميدو يهاجم ليفربول: لو كان صلاح إنجليزياً لما عومل بهذه الطريقة

شنّ الإعلامي أحمد حسام ميدو هجوماً لاذعاً على نادي ليفربول بسبب الأزمة التي يمر بها نجم منتخب مصر محمد صلاح، مؤكداً أن اللاعب يتعرض لمعاملة غير منصفة قد تحمل طابعاً عنصرياً.

وقال ميدو في مقطع فيديو إن «صلاح لو كان إنجليزياً لما حدث معه ما يحدث الآن من إدارة ليفربول»، مشيراً إلى أن النجم المصري أصبح «أسطورة حقيقية غيّرت تاريخ النادي والكرة الإنجليزية».

وأضاف أن ليفربول يتعامل بـ«جبن» مع صلاح، رغم أنه حمل الفريق على كتفيه طوال ثمانية مواسم كاملة، وكان السبب الأبرز في العديد من إنجازاته.

وانتقد ميدو ما وصفه بعدم تقدير الإدارة لتضحيات أبرز نجومها، معبّراً عن استيائه الشديد من الأسلوب الذي يُعامل به صلاح رغم ما قدمه للنادي.

وحذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يلحق ضرراً بالعلاقة بين اللاعب والنادي وجماهيره، مؤكداً أن التاريخ سيخلّد ما فعله صلاح في إنجلترا، وأنه يستحق دعماً جماهيرياً واعترافاً حقيقياً بجهوده بعد هذه السنوات الطويلة.