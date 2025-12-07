قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

انفعال ودموع على الهواء.. ميدو يوجه رسائل للرئيس السيسي ويحذر من المؤامرات

أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج
أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج
إسراء صبري

في تصريحات مؤثرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاعل على قناة صدى البلد، دخل أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، في نوبة بكاء وهو يتحدث عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وما اعتبره «بطولات» للرئيس في بناء الدولة الحديثة، مؤكدا على أن السيسي يمثل «خطًا أحمر» لكل المصريين.
 

نفدي الرئيس السيسي بأرواحنا

أعرب ميدو عن تقديره الشديد للرئيس السيسي، قائلاً:«إحنا نفدي الرئيس بروحنا».

وأكد أن التاريخ سينصف الرئيس، الذي أعاد مصر لشعبها بعد محاولة «خطفها» من قبل تنظيم إرهابي.

وأضاف أن الرئيس السيسي «يدافع عن مصر بشرف، ويدافع عن القضية الفلسطينية بشرف»، مشيرًا إلى أن دور مصر الحيوي يتركز في العمل من أجل إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

تحرك شباب مصر بالخارج للتصدي لمخططات الإخوان

وكشف ميدو عن تفاصيل تحركات شباب مصر بالخارج لمواجهة ما وصفه بمحاولات الإخوان استهداف السفارات المصرية في عدة دول.
 

وقال إنه قرر التحرك فور رؤيته «المؤامرة» على السفارات، رغم التحذيرات من تبعات ذلك، مضيفًا:«قلت أخسر أنا شخصيًا ومصر تكسب».

وأكد أن شباب الجاليات المصرية توحدوا للدفاع عن مقرات السفارات رغم التهديدات، ونظموا وقفات أمام السفارات التي تعرضت لهجمات، مع فتح بث مباشر يربط الشباب في جميع الدول.

رسالة مباشرة لعناصر الإخوان

وأشار ميدو إلى أن شباب مصر في الخارج وجهوا رسالة واضحة لعناصر الإخوان، قائلاً:«قلنا لهم لو فيكم دكر يقرب من أي سفارة مصرية».

وأوضح أن هذا التحرك كان لحماية مؤسسات الدولة وتمثيل مصر بصورة قوية في مواجهة أي محاولات اعتداء.

 

الإعلامي أحمد موسى أحمد عبد القادر ميدو شباب مصر بالخارج السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

المزيد

