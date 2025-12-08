قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اخرِس كل الألسنة | علاء مبارك يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

علاء مبارك
علاء مبارك
عبدالله هشام

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على أزمة محمد صلاح نجم فريق ليفربول مع سلوت المدير الفني للفريق.

وقال علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : تابعت معظم التعليقات الإنجليزية بخصوص نجمنا المحبوب محمد صلاح ؛ اولاً الجميع اعترف بنجومية محمد صلاح وادائه الممتاز في السنوات الماضية واهدافه الرائعة والحاسمة والجوائز التى حصل عليها والبطولات التى ساهم فيها مع فريق ليفربول بل أغلبهم اعترف بشكل واضح أن صلاح يعتبر أسطورة بل ومن عظماء نادى ليفربول وهذا حقه لا خلاف عليه.

وأكمل: ثانيا، النقد الموجه لصلاح خروجه في هذا التوقيت بتصريحات علنية لم تكن موفقة من حيث التوقيت والمضمون خاصة والفريق يعانى خسائر متتالية وأمامه مباريات عديدة مهمة والمدرب والفريق تحت ضغوط كبيرة ومطالب بالفوز.

وأوضح : كان المفروض من لاعب كبير كصلاح ان يصر ويتحدث مع المدرب ليعرف اسباب استبعاده بدل من الخروج بتصريحات مزلزلة في هذا التوقيت هذا هو النقد الموجه لصلاح  ، ربما المدرب له هدف فنى من استبعاد صلاح و ان مستوى صلاح هذا الموسم ليس كما كان وهذا شيء طبيعى في الرياضة ولا ينقص من نجومية صلاح .

وأردف :  فعلى المدرب ان يستخدم ذكائه خاصة وان له حديث غدا و ان يتواصل مع اللاعب يشجعه ويدعمه نفسيا حتى لا يخسره.

واختتم : بالنسبة لنجمنا صلاح الذى سيغادر لينضم لمنتخبنا الوطنى للمشاركة في بطولة امم أفريقيا نتمنى لمنتخبنا الفوز ان شاء الله ولصلاح كل التوفيق والتألق حتى يخرس كل الألسنة.

