تقارير: سلوت يعاقب محمد صلاح ويستبعده من مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

قرر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، استبعاد النجم المصري محمد صلاح من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في خطوة وصفتها التقارير بالقرار "العقابي" بعد تصريحاته الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة RMC، جاء قرار الاستبعاد بالتنسيق الكامل بين سلوت وإدارة النادي، على خلفية تصريحات صلاح التي انتقد فيها جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء خلال المباريات الماضية.

وكان صلاح قد أعرب عن غضبه بعد التعادل أمام ليدز يونايتد السبت الماضي، حيث قال: "لا أستطيع تصديق ما يحدث. أنا محبط للغاية. قدمت الكثير لهذا النادي والجميع يعرف ذلك. أن أجلس على الدكة؟ لا أعرف لماذا."

وأضافت التقارير أن تصريحات اللاعب أثارت استياء الإدارة والجهاز الفني، ليتم اتخاذ قرار استبعاده من قائمة الفريق أمام إنتر، خاصة وأن سلوت أبقاه بديلاً في آخر ثلاث مباريات دون أن يشارك لدقيقة واحدة أمام ليدز.

ويسود التوتر داخل أروقة ليفربول في ظل استمرار الأزمة بين محمد صلاح ومدربه الهولندي، في وقت تتجه فيه الأنظار لقرار النادي بشأن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.