محافظات

حركة تنقلات بين نواب رؤساء مركزي مشتول السوق وكفر صقر ورؤساء الوحدات المحلية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٤٣٨٨ لسنة ٢٠٢٥ م ، بإعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم بعد من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم ( بصفة مؤقته) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك علي النحو التالي :-

محمد خيري محمد حسن - رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق. 

محمد عبد الخالق طلبه علي - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة. 

رضا السيد حمدان أبو زيد – نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير. 

كما أصدر المحافظ القرار رقم ٤٤٤٢ لسنه ٢٠٢٥ م ، بإنهاء تكليف صفاء السيد إبراهيم جاد – من العمل بوظيفتها الحالية رئيس الوحدة المحلية القروية بحانوت بمركز كفر صقر ونقلها للعمل بالوحدة المحلية القروية بشيط الهوى علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وتضمن القرار تكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم ( بصفة مؤقتة ) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك على النحو التالي :

كمال يوسف إبراهيم عبد الشهيد - نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر للعمل بوظيفه نائب رئيس مركز ومدينه ههيا. 

طارق عبد الفتاح مصطفى إسماعيل - سكرتير مركز ومدينه كفر صقر للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينه أولاد صقر. 

علاء السيد أحمد السباعي - رئيس الوحدة المحلية القروية بالهجارسة للعمل بوظيفه نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر. 

ضياء إبراهيم علي شام - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة للعمل بوظيفه سكرتير مركز ومدينة كفر صقر. 

السيد عبد الرحمن الباز محمد - رئيس الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بحانوت. 

مدحت محمد خليل محمود - رئيس الوحدة المحلية القروية بالقضاة للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بالهجارسة. 

عثمان عبد اللطيف محمود محمد - سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة. 

إبراهيم السيد عبد الله عامر - سكرتير الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالقضاه. 

فتحي محمد عبد الخالق عبد الخالق - سكرتير الوحدة المحلية القروية بحانوت للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى. 

سحر عبد الحميد عبد الهادي يونس - من العاملات بالدرجة الثالثة التخصصية الإقتصاد والتجارة باحث شؤون إنتاجية وإقتصادية للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بحانوت. 

احمد لطفي عبد القادر محمد - سكرتير الوحدة المحلية القروية بأبو الشقوق للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بالهجارسة. 

سهير محمد متولي علي - من العاملات بالدرجة الأولى التخصصية التنمية الإدارية باحث شؤون اتصال للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بأبو الشقوق. 

يحيى عبد الرحمن علي حسن - سكرتير الوحدة المحلية القروية بالهجارسة للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة. 

رحاب منصور أحمد عوض - من العاملات بالدرجة الثالثة التخصصية التمويل والمحاسبة (محاسب) للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى. 

ولحسن سير العمل وانتظامه أصدر محافظ الشرقية القرار رقم ٤٤٤٣ لسنة ٢٠٢٥ م ، بتكليف حسيني محمود السيد حسن – من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق – بالدرجة الثانية التخصصية التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الحي ( بصفة مؤقتة ) لحين شغلها بالطرق القانونية على أن يتم العمل بهذه القرارات من تاريخ صدروها وعلي الجهات المختصة تنفيذها كل فيما يخصه.

محافظ الشرقية مشتول السوق مركز ومدينة مشتول السوق

