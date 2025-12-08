الإدارة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة تكرم مدير إدارة الحضانات بالشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الأداء القيادي في الوحدات الصحية وتطوير منظومة رعاية حديثي الولادة والأطفال، كرّمت الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة نخبة من مديري إدارات الحضانات ورعايات الأطفال.

وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في تحقيق مؤشرات أداء متقدمة على مستوى المحافظات.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه كان من بين المكرمين الدكتور محمد عبد العزيز مدير إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بمحافظة الشرقية وجاء التكريم بناءً على ترشيح الدكتورة روبا سامي، مدير إدارة الحضانات بالإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، التي أشادت خلال الفعالية بالدور الحيوي الذي يقوم به مدراء إدارات الحضانات في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستويات الرعاية المقدّمة لحديثي الولادة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الي انه شمل التكريم كلاً من الدكتورة بسمة شوكت مدير إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بمحافظة الدقهلية والدكتورة مروة عبد الفتاح مدير إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بمحافظة الغربية والدكتورة حسناء محمد مدير إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بمحافظة الإسكندرية.