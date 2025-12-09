أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن مسابقة بورسعيد أرض المواهب ما كانت لترى النور لولا الوعي الثقافي لمسئول بدرجة إنسان هو اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي دعم المسابقة بكل السبل لتحقيق هذا النجاح الباهر ومساندة شباب المدينة للتعبير عن مواهبهم وتحقيق ذاتهم بشكل غير مسبوق .

وقال حسن إن هناك فريق عمل على أعلى مستوى لعدد كبير من الشباب الفتيات والذين كان لهم دور بارز في نجاح المسابقة، بالإضافة إلى دور الرائد للمبدع الفنان المخرج الكبير صلاح الدمرداش، المنسق العام للمسابقة، والدكتورة سماح الجوهرى، مدير العلاقات العامة، والفريق المعاون، والصحفي طارق حسن، رئيس لجنة الإعلام، ونخبة متميزة من الصحفيين، ومعتز الدهشان، المدير الفني.

عبد الرحيم حسن اللواء محب حبشي محافظ بدرجة إنسان

وأضاف أن مسابقة بورسعيد أرض المواهب لم تكن سوى نافذة للشباب لتقديم مواهبهم، ولولا المنافسة القوية بين الشباب الموهوب ما كانت المسابقة لتحقيق هذا النجاح الكبير.

وتابع: “والحق يقال إن بورسعيد تمتلك عددا كبيرا من المواهب الواعدة التي سوف تتصدر المشهد الفني والثقافي خلال الفترة القادمة”.