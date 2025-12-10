قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
حوادث الرياضيين.. بدء التحقيق مع مصطفى يونس في بلاغ مقدم ضده من الخطيب
مع قرب طرح بلاي ستيشن 6 .. معلومات جديدة عن موعد الإطلاق والمواصفات

بلاي ستيشن 6
بلاي ستيشن 6
لمياء الياسين

يُنتظر إطلاق جهاز PS6 بشغف كبير، على الرغم من أننا لم ندخل سوى عامنا الخامس في السوق. ولكن كما هو الحال مع معظم أجيال أجهزة الألعاب، فمن المرجح أن سوني تتطلع بالفعل إلى الجهاز الجديد.

فإذا كان هناك ما يُمكن أن يُعطينا لمحةً عن تصميم جهاز PS6 أو ما قد يُقدمه، فهو جهاز PlayStation 5 Pro الذي صدر في أواخر عام 2024.

في غضون ذلك، أطلقت شركة سوني جهاز PS5 Slim ، وكشفت مؤخرًا عن جهاز PS5 Pro الذي يتميز بمعالج رسومات أكبر، وتقنية تتبع الأشعة المتقدمة، بالإضافة إلى ترقية الدقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. سيصدر هذا التحديث في منتصف الجيل في وقت لاحق من هذا العام، بسعر 699 دولارًا، وقد يوفر لبعض اللاعبين وسيلةً لتمضية الوقت ريثما يصدر الجيل الجديد من أجهزة الألعاب الرئيسية.

جهاز PS6 


مواصفات جهاز PlayStation 5 Pro


يأتي جهاز PS6 ليركز على ترقيات مثل دقة 4K حقيقية بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وسعة تخزين أفضل، ومجموعة برامج أكثر تنوعًا عند الإطلاق ومن المتوقع أن يأتي جهاز بلاي ستيشن 6 (PS6)  بمواصفات تقنية قوية جدًا تشمل معالجات AMD Zen 6 و RDNA 5، ودقة 8K 

يأتي جهاز PS6 بأداء رسومي يصل إلى 40 تيرافلوبس، أي بين 4 إلى 8 مرات أسرع من PS5 ومعالج مركزي من فئة Zen 6 بعدد يصل إلى 10 أنوية وذاكرة DDR7 بسعة قد تصل إلى 40GB، وسرعات عالية تدعم الألعاب الضخمة.وتتبع أشعة (Ray Tracing) أفضل بـ 12 مرة من PS5.

سعر جهاز PS6 

أما عن سعر جهاز PS6 فمن المتوقع أن يأتي بسعر 499.99 دولارًا أمريكيًا / 479.99 جنيهًا إسترلينيًا / 799.95 دولارًا أستراليًا. كما يتوفر طراز رقمي فقط بدون محرك الأقراص بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا / 389.99 جنيهًا إسترلينيًا / 679.95 دولارًا أستراليًا. يُعد هذا السعر أعلى بكثير من سعر إطلاق جهاز PS4 في عام 2013، والذي كان 399.99 دولارًا أمريكيًا / 349.99 جنيهًا إسترلينيًا.

بالنظر إلى جهاز PS5 Pro، نجد أن سوني قد حددت سعره في البداية بـ 699 دولارًا أمريكيًا (699 جنيهًا إسترلينيًا) (ثم ارتفع لاحقًا إلى 749.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة). تُعد هذه زيادة كبيرة مقارنةً بالطراز الأساسي، وتُثير بعض التساؤلات عند التفكير في جهاز PS

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
شفط مياه الأمطار
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت
جانب من المضبوطات
