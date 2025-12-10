حافظ على عيلتك.. إرشادات لقيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار تعرف عليها

مع تساقط الأمطار التي تشهدها بعض المناطق، تتحول الطرق إلى بيئة محفوفة بالمخاطر سواء لسائقي السيارات أو للمشاة.

وفي ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة، ولتفادي الحوادث ومخاطر الصعق الكهربائي نقدم أبرز النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها :

-تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

-تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

-عدم وقوف السيارات على سدادت الصرف لمنع الأمطار من النزول.

-عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

-عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

-عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

-القيادة بسرعة تتناسب مع مستوى الرؤية

-تجنب التوقف داخل مناطق الشبورة أو الأمطار

-استخدام أضواء غير مبهرة وتهوية جيدة داخل السيارة

-تشغيل أنوار الانتظار لتكون المركبة مرئية للغير

-مضاعفة مسافة الأمان

-في حال حدوث أعطال: الوقوف أقصى يمين الطريق ووضع المثلث التحذيري.

- تم تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000

كما تم الإعلان عن الخط الساخن 15100 لتلقي شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة لتجمعات مياه الأمطار وانقطاع المياه والصرف الصحي وأعمدة الانارة

- الخط الساخن 136 للقاهرة والجيزة لتلقي بلاغات الأعطال والحوادث

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.