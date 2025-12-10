قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟
حوادث

حافظ على عيلتك.. إرشادات لقيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية
كتب محمد عبدالله :

مع تساقط الأمطار التي تشهدها بعض المناطق، تتحول الطرق إلى بيئة محفوفة بالمخاطر سواء لسائقي السيارات أو للمشاة.

وفي ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة، ولتفادي الحوادث ومخاطر الصعق الكهربائي نقدم أبرز النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها :

-تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

-تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

-عدم وقوف السيارات على سدادت الصرف لمنع الأمطار من النزول.

-عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

-عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

-عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

-القيادة بسرعة تتناسب مع مستوى الرؤية

-تجنب التوقف داخل مناطق الشبورة أو الأمطار

-استخدام أضواء غير مبهرة وتهوية جيدة داخل السيارة

-تشغيل أنوار الانتظار لتكون المركبة مرئية للغير

-مضاعفة مسافة الأمان

-في حال حدوث أعطال: الوقوف أقصى يمين الطريق ووضع المثلث التحذيري.

- تم تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000

كما تم الإعلان عن الخط الساخن 15100 لتلقي شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة لتجمعات مياه الأمطار وانقطاع المياه والصرف الصحي وأعمدة الانارة

- الخط الساخن 136 للقاهرة والجيزة لتلقي بلاغات الأعطال والحوادث

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

أمطار ارشادات قيادة ارشادات أمطار حوادث الأمطار سرعة خلال الأمطار

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

الفنانة سلوى عثمان

سلوى عثمان تكشف أسرار البدايات والصدمات.. كيف صقلتها الأسرة وشكّلها الوسط الفني؟

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: يجب الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات

برنامج تفاصيل

صديق الضحية فسخ خطوبة: الخناقة بدأت بسبب ركوب العربية مع البنت

بالصور

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد