الداخلية تكشف تفاصيل تجمع أنصار مرشح بانتخابات النواب أمام قسم شرطة بالوادي الجديد



كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا تجمع عدد من المواطنين أمام قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد.

تبين أن خلفيات الواقعة أنه بتاريخ 10 الجارى تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بإحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الخارجة لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين ، وعلى إثر ذلك تجمع عدد من أنصار المرشح المذكور أمام القسم لمحاولة منع إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. وتم السيطرة على الموقف وضبط الشخصين القائمين على تحريض المتجمعين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى عرضهما على النيابة العامة.





