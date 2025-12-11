ضبط 7 مخالفات ومصادرة سكوترين كهربائيين في حملة بالغردقة

واصلت رئاسة حي جنوب الغردقة، اليوم، تنفيذ حملات رفع الإشغالات بشارع شيري، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لإعادة الانضباط الحضاري وضمان سلامة المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة. وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، وبمشاركة شرطة المرافق.

وخلال الحملة، راجع مسؤولو الحي تراخيص عدد من المحال التجارية، وأسفرت الجهود عن ضبط 7 مخالفات إشغال وإزالة التعديات الموجودة في محيط الشارع، إلى جانب مصادرة سكوترين كهربائيين كانا يشغلان الطريق بالمخالفة للقانون. وأكد مسؤولو الحملة أن الإجراءات القانونية جارية ضد المحال المخالفة أو غير المرخصة.

وشدد اللواء أحمد جبر على استمرار الحملات اليومية لمراجعة تراخيص المحال والكافيهات، سواء رخصة مزاولة النشاط أو رخصة الإشغال، مع إزالة أي تعديات تشوه المظهر العام أو تعيق حركة المواطنين. وأكد أن الحي سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت مخالفته، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وزوار المدينة.